Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:39, 6 апреля 2026Мир

На Западе заявили о пересечении Украиной опасной черты

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Украина, атаковав объекты международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК), перешла опасную черту. Такое мнение высказала итальянская газета L'AntiDiplomatico.

В статье указывается, что удар был нанесен в сложный для глобальной энергосистемы момент, когда мировые поставки находятся под угрозой из-за конфликта на Ближнем Востоке.

«В этот напряженный период, когда энергия стала оружием массового уничтожения, киевский режим в очередной раз демонстрирует, что играет роль поджигателя», — отмечает издание.

Последствия атаки отразятся на жизни европейских граждан, которые с самого начала боевых действий на Украине «стали заложниками близорукой, идеологически настроенной и мазохистской европейской правящей элиты», говорится в статье.

В понедельник, 6 апреля, Минобороны России сообщило, что объекты КТК попали под удар во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск. По данным ведомства, повреждения получили резервуары, трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok