Украина, атаковав объекты международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК), перешла опасную черту. Такое мнение высказала итальянская газета L'AntiDiplomatico.

В статье указывается, что удар был нанесен в сложный для глобальной энергосистемы момент, когда мировые поставки находятся под угрозой из-за конфликта на Ближнем Востоке.

«В этот напряженный период, когда энергия стала оружием массового уничтожения, киевский режим в очередной раз демонстрирует, что играет роль поджигателя», — отмечает издание.

Последствия атаки отразятся на жизни европейских граждан, которые с самого начала боевых действий на Украине «стали заложниками близорукой, идеологически настроенной и мазохистской европейской правящей элиты», говорится в статье.

В понедельник, 6 апреля, Минобороны России сообщило, что объекты КТК попали под удар во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск. По данным ведомства, повреждения получили резервуары, трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал.