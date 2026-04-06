16:06, 6 апреля 2026Россия

Минобороны раскрыло последствия ударов по крупному портовому городу в России

МО РФ: После ударов по Новороссийску загорелись резервуары с нефтепродуктами
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

После ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новороссийску загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Подробности о последствиях атак сообщили в Минобороны России, пишет РИА Новости.

По данным министерства, ВСУ атаковали объекты международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК).

Помимо резервуаров, повреждения получил трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, добавили в оборонном ведомстве.

Об атаке на портовый город стало известно ранее 6 апреля. По последним данным пострадали 10 человек. Сообщалось, что один из беспилотников упал на жилой дом. Последствия ночных ударов попали на видео. Судя по видео, в квартире разбито окно, внутри помещения видны разрушения.

В краснодарском оперштабе сообщили, что в городе при налете беспилотников 25 зданий получили повреждения. Из них 10 являются многоквартирными жилыми домами, а еще 15 — частными.

    Последние новости

    Минобороны раскрыло последствия ударов по крупному портовому городу в России

    Под водой обнаружено неизвестное древнее поселение

    Влияние электронных сигарет и на развитие агрессивного вида рака оценили

    Российский кроссовер вернул себе звание самого популярного в стране

    Бывший муж Лерчек рассказал о слезах из-за вопросов детей о ее здоровье

    Стало известно о резком росте числе погибших при взрыве и пожаре на российском химзаводе

    Стало известно о судьбе напавшего на «Крокус Сити Холл» террориста после суицида в СИЗО

    Развод «золотой судьи» Хахалевой с криминальным авторитетом оказался фиктивным

    Отношения с американцами пересмотрели

    В Москве закружат метели

    Все новости
