09:08, 6 апреля 2026

Появились новые кадры последствий мощной атаки ВСУ на крупный российский портовый город

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Очевидцы показали новые кадры разрушений после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск. Видео последствий мощной атаки появились в публикации Telegram-канала Shot.

Новые кадры сняты в одной из квартир многоэтажного дома в этом крупном портовом городе, в который врезался беспилотный летательный аппарат ВСУ. Судя по видео, в квартире разбито окно, внутри квартиры видны разрушения.

Ранее очевидцы показали пожар, возникший в здании.

Налет на портовый город был совершен в ночь на 6 апреля. Известно, что при атаке ВСУ пострадали восемь человек, двое из них — дети. Дроны летели на город тремя волнами.

    Последние новости

    Стало известно о смерти российского генерала при крушении самолета в Крыму

    Дачников предупредили о частых причинах для штрафов

    Женщина родила ребенка в самолете во время посадки

    Россиянам раскрыли способ обнаружить скрытую камеру смартфоном

    В сети восхитились фигурой внучки Михаила Боярского в бикини

    С российского бизнеса увеличат сборы за электроэнергию

    Россиянка не выжила из-за одного действия мужа

    Водителям напомнили о риске лишиться прав из-за кефира и конфет

    79-летний ведущий сообщил о возвращении рака и показал фото из больницы

    Депутат Рады заявил о готовности ВСУ воевать еще 10 лет

    Все новости
