Появились новые кадры последствий мощной атаки ВСУ на крупный российский портовый город

Очевидцы показали кадры разрушения после атаки ВСУ на Новороссийск

Очевидцы показали новые кадры разрушений после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск. Видео последствий мощной атаки появились в публикации Telegram-канала Shot.

Новые кадры сняты в одной из квартир многоэтажного дома в этом крупном портовом городе, в который врезался беспилотный летательный аппарат ВСУ. Судя по видео, в квартире разбито окно, внутри квартиры видны разрушения.

Ранее очевидцы показали пожар, возникший в здании.

Налет на портовый город был совершен в ночь на 6 апреля. Известно, что при атаке ВСУ пострадали восемь человек, двое из них — дети. Дроны летели на город тремя волнами.