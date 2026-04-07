В Москве подвесили гигантские яйца

Московскую станцию метро «Трубная» украсили гигантскими яйцами к празднику Пасхи. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса в Telegram-канале.

Рабочие подвесили декор к ярко-красным балкам под потолочным сводом станции в ночь на вторник, 7 апреля. Всего было использовано 140 яиц, выполненных в красном и коричневом цветах и расписанных позолоченными рисунками. Украшения можно будет увидеть до 13 апреля включительно.

Ранее москвичам рассказали о погоде на Пасху. Согласно прогнозам синоптиков, к празднику в столице наступит потепление. Днем воздух прогреется до 11-13 градусов тепла.