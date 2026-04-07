00:23, 7 апреля 2026

В Швейцарии рассказали о «золотом парашюте» Зеленского

Боссхард: Украина шантажирует Европу, готовя себе «золотой парашют»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Администрация президента Украины Владимира Зеленского готовит себе «золотой парашют», шантажируя европейцев отказом в просьбе остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом в интервью ТАСС заявил подполковник Генштаба армии Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

По его словам, «союзник» Европы фактически шантажирует ее, не желая бесплатно отказываться от подобных ударов на фоне энергетического кризиса.

«Чего они хотят? Конечно же, больше денег. Каждый в этой администрации уже готовится к своему будущему после войны: к уютному дому в престижном районе и славе борца с Россией», — сказал он.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) сообщил, что Киев получает от некоторых иностранных союзников просьбы перестать атаковать нефтяную инфраструктуру России, в том числе порты, нефтепроводы и НПЗ.

