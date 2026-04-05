14:35, 5 апреля 2026

Украина рассказала о просьбах перестать бить по нефтяным объектам в России

Буданов признал просьбы неназванных стран не бить по нефтяным объектам России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Украина получает от некоторых иностранных союзников просьбы перестать атаковать нефтяную инфраструктуру России, в том числе порты, нефтепроводы и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом в комментарии Bloomberg заявил глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму).

Он не стал говорить, какие страны посылают такие сигналы, а также выразил надежду, что ситуация на Ближнем Востоке в скором времени наладится и дефицит углеводородов в мире сойдет на нет.

Готов ли Киев прислушаться к просьбам, Буданов также не уточнил. Интервью было посвящено готовящемуся в ближайшие дни визиту высокопоставленных американских представителей в Киев. Глава офиса президента подчеркнул, что в отношении гарантий безопасности Украина добилась определенного прогресса.

В ночь на воскресенье, 5 апреля, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Нижегородской области. Повреждения двух объектов на его территории признал губернатор региона Глеб Никитин. Ранее на этой неделе о возгорании на территории одного из НПЗ в Уфе после налета дронов и падения обломков сообщал губернатор Башкирии Радий Хабиров.

Между тем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опроверг свое же сообщение о повреждении беспилотниками нефтепровода в Приморске, через который сырье поставляют в один из крупнейших российских нефтеналивных портов. По его словам, удар пришелся по емкости с горючими веществами, а труба осталась целой.

