Буданов признал просьбы неназванных стран не бить по нефтяным объектам России

Украина получает от некоторых иностранных союзников просьбы перестать атаковать нефтяную инфраструктуру России, в том числе порты, нефтепроводы и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом в комментарии Bloomberg заявил глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму).

Он не стал говорить, какие страны посылают такие сигналы, а также выразил надежду, что ситуация на Ближнем Востоке в скором времени наладится и дефицит углеводородов в мире сойдет на нет.

Готов ли Киев прислушаться к просьбам, Буданов также не уточнил. Интервью было посвящено готовящемуся в ближайшие дни визиту высокопоставленных американских представителей в Киев. Глава офиса президента подчеркнул, что в отношении гарантий безопасности Украина добилась определенного прогресса.

В ночь на воскресенье, 5 апреля, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Нижегородской области. Повреждения двух объектов на его территории признал губернатор региона Глеб Никитин. Ранее на этой неделе о возгорании на территории одного из НПЗ в Уфе после налета дронов и падения обломков сообщал губернатор Башкирии Радий Хабиров.

Между тем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опроверг свое же сообщение о повреждении беспилотниками нефтепровода в Приморске, через который сырье поставляют в один из крупнейших российских нефтеналивных портов. По его словам, удар пришелся по емкости с горючими веществами, а труба осталась целой.