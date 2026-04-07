21:08, 7 апреля 2026Мир

В США осудили Трампа за слова об уничтожении Ирана

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Уничтожение Ирана, если оно будет реализовано, может стать катастрофой для всего мира. Об этом заявил подполковник в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в социальной сети X.

«Само только заявление должно встревожить каждого американца, каждого гражданина мира. Это не преувеличение. Это прямая угроза, поскольку он уже установил крайний срок», — написал Дэвис, комментируя слова президента США Дональда Трампа.

По его словам, сейчас у американского конгресса есть последний шанс прекратить безумие.

Ранее Трамп заявил, что вся иранская цивилизация может быть уничтожена в ближайшее время. Он призвал Иран согласиться с предложениями США и поставил дедлайн, который истекает 7 апреля, в 20:00 (8 апреля, 4:00 мск).

