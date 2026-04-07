В США осудили Трампа за слова об уничтожении Ирана

Подполковник Дэвис резко осудил заявление Трампа об уничтожении Ирана

Уничтожение Ирана, если оно будет реализовано, может стать катастрофой для всего мира. Об этом заявил подполковник в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в социальной сети X.

«Само только заявление должно встревожить каждого американца, каждого гражданина мира. Это не преувеличение. Это прямая угроза, поскольку он уже установил крайний срок», — написал Дэвис, комментируя слова президента США Дональда Трампа.

По его словам, сейчас у американского конгресса есть последний шанс прекратить безумие.

Ранее Трамп заявил, что вся иранская цивилизация может быть уничтожена в ближайшее время. Он призвал Иран согласиться с предложениями США и поставил дедлайн, который истекает 7 апреля, в 20:00 (8 апреля, 4:00 мск).