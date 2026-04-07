06:57, 7 апреля 2026Мир

В США спрогнозировали новый шаг Трампа по Ирану

Axios: Трамп может отложить удары по энергетическим объектам Ирана
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп может отложить новые удары по иранским энергетическим объектам. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме сообщает портал Axios.

«Если президент поймет, что формируется сделка, он, вероятно, воздержится. Но решение принимать ему и только ему», — сообщил представитель администрации.

В свою очередь, неназванный чиновник Пентагона скептически отнесся к перспективе продления сроков заключения сделки.

Ранее Трамп поставил дедлайн Ирану для открытия Ормузского пролива, который истекает 7 апреля в 20:00 по восточному времени (8 апреля, 4:00 мск). Он также пригрозил Тегерану мощными ударами по энергетическим объектам и мостам, если он откажется выполнить требование Вашингтона.

