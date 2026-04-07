05:16, 7 апреля 2026Из жизни

Ветеринар предупредила об опасных продуктах для питомцев

Ветврач Костикова: Питомцам не следует давать жареную и копченую пищу
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Кошкам и собакам не следует давать жирную, жареную и копченую пищу, поскольку она может поспособствовать развитию тяжелых заболеваний. Об этом в интервью РИА Новости предупредила главврач филиала Ветеринарного центра доктора Базылевского А.А. Анастасия Костикова.

«Домашним животным категорически нельзя давать "со стола" жирную, жареную или копченую пищу, например, сало или жаркое из свинины, а также остатки соусов. Все это приводит к острому панкреатиту у питомцев», — сообщила она.

Животным также не следует давать лук, чеснок, изюм, виноград, орехи, шоколад, сырое тесто и соленую пищу. Особую опасность представляют трубчатые и вареные кости — они раскалываются на острые осколки и могут вызвать перитонит.

Ранее ветврач Елена Фроленко предупредила о скрытой опасности весной для лап питомцев. «После каждого возвращения домой внимательно осматривайте лапы, особенно межпальцевые промежутки, на предмет трещин, порезов или покраснений», — посоветовала она.

