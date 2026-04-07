Во Франции произошла крупная авария с военным грузом

LCI: Во Франции скоростной поезд столкнулся с военным грузовиком

Скоростной поезд TGV столкнулся с грузовиком, который перевозил военную технику, в коммуне Не-ле-Мин департамента Па-де-Кале на севере Франции. Об этом сообщает телеканал LCI со ссылкой на источники.

Отмечается, что машинист не пережил столкновение, а 27 человек пострадали в ходе происшествия, поскольку состав сошел с рельсов. Всего в поезде находились 250 пассажиров.

Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) утверждает, что движение поездов в районе инцидента приостановлено «как минимум до конца дня».

