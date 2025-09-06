Во Франции автомобиль въехал в толпу

Во Франции один человек погиб при наезде машины на группу людей

На северо-западе Франции машина въехала в толпу людей. В результате происшествия один человек погиб, шестеро пострадали, информирует агентство AFP со ссылкой на местные власти.

Как уточняется, инцидент произошел в городе Пиру департамента Манш. В автомобиле находились два человека, они также пострадали.

«Один человек погиб, несколько пострадали, после того как автомобиль въехал в людей в прибрежном городе Пиру. Сотрудники экстренных служб оказали помощь шести пострадавшим», — сказано в сообщении.

Подробности происшествия не уточняются. Как пишут журналисты, автомобиль врезался в террасу пиццерии, где находились люди.

4 сентября несколько человек пострадали в Берлине в результате наезда автомобиля на толпу. Среди пострадавших были дети.

В мае другой автомобиль врезался в группу людей около трамвайной остановки в немецком городе Штутгарт.