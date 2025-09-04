В Берлине автомобиль въехал в толпу

Bild: В Берлине пострадали несколько человек из-за наезда автомобиля на толпу

Несколько человек пострадали в Берлине в результате наезда автомобиля на толпу. Об этом сообщает Bild.

Авария произошла в берлинском районе Веддинг. По предварительным данным, автомобиль BMW при повороте въехал в толпу, в которой было много детей. Несколько детей получили легкие травмы, в то время как сопровождавшая их воспитательница была серьезно ранена.

В публикации сообщается, что все пострадавшие доставлены в больницу. Водитель транспортного средства не получил травм, однако повредил фару автомобиля. По данным издания Tagesspiegel, прошедшее стало результатом несчастного случая.

2 мая автомобиль Mercedes Gelandewagen врезался в группу людей около трамвайной остановки в немецком городе Штутгарт.