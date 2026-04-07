16:40, 7 апреля 2026

Заявлявший о принуждении к взяткам экс-замглавы Курской области получил срок

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Экс-замглавы Курской области Алексея Дедова, заявлявшего о том, что его принуждали к взяткам, получил 17 лет строгого режима и штраф в 450 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По решению суда, бывшему чиновнику запрещено занимать определенные должности в течение 12 лет. У осужденного уже конфисковали сумму полученных взяток в размере свыше 20 миллионов рублей. В ходе судебного разбирательства Дедов заявил, что руководство оказывало на него давление. Он должен был брать деньги и передавать их своему руководителю — Алексею Смирнову, занимавшему должность губернатора Курской области.

В суде Дедов полностью признал вину и заключил сделку со следствием, в рамках которой признался в получении около 30 миллионов рублей взяток от бизнесменов по контрактам, которые были связаны с устройством фортификационных сооружений на границе.

Ранее стало известно, что Смирнова приговорили к 14 годам колонии.

