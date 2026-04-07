Женщина решила выселить соседку и расчленила ее

В США женщина убила и расчленила соседку, с которой не хотела жить

В американском городе Сан-Франциско суд присяжных признал 55-летнюю Лизу Гонсалес виновной в том, что в 2018 году она расправилась с соседкой. Об этом сообщает KGO-TV.

Маргарет Мамер, которая стала жертвой Гонсалес, объявили пропавшей без вести 1 июня 2018 года. Ее друзья тут же заподозрили ее соседку. Третья жительница квартиры, чье имя не раскрывается, рассказала, что последние недели Гонсалес жаловалась на Мамер и мечтала выселить ее. Когда женщине предложили законные варианты, она ответила: «Нет, спасибо. Я сделаю это по-своему».

После пропажи Мамер Гонсалес говорила оставшейся соседке, что та наконец уехала, но не совсем так, как хотела. 2 июня полицейские прибыли в квартиру с проверкой. Гонсалес утверждала им, что пропавшая сама решила переехать. Однако сотрудники полиции не поверили ей, обыскали квартиру и нашла в кладовке расчлененные человеческие останки. Судмедэксперты установили, что они принадлежали Мамер.

Во время допроса третья жительница квартиры рассказала, что за несколько недель до прихода полиции слышала, будто кто-то что-то пилит в ванной. Кроме того, тогда же в квартире появился запах уксуса и отбеливателя. После женщина видела ножовку под раковиной и заметила, что ее контейнер для хранения вещей пропал.

Гонсалес находится под стражей. Она ожидает приговора.

