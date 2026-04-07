Жители российского города пожаловались на атакующих прохожих подростков

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:25, 7 апреля 2026Россия

Жители Уфы пожаловались на атакующих прохожих агрессивных подростков
Майя Назарова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Жители Уфы пожаловались на атакующих прохожих агрессивных подростков. Россияне пояснили, что несовершеннолетние также хулиганят в расселенном доме на улице Карла Маркса в центре города. Об этом стало известно порталу Ufa1.ru.

Как отметили жители, компании внутри здания, которое признано аварийным, бьют стекла и всячески развлекаются.

Горожане также отметили, что подростки сбрасывают предметы с высоты четвертого этажа. Кроме того, они распылили перцовый баллончик в лицо человеку, который решился их остановить. Школьники не скупятся на оскорбления. Уфимцы написали заявление в правоохранительные органы.

В МВД по Башкирии пока ситуацию не комментировали.

До этого сообщалось, что жители Академического района Екатеринбурга пожаловались на троих подростков, которые без причин избивают людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ударил ножом в шею, спину и живот». В Пермском крае старшеклассник убил учительницу. Что известно о ЧП?

    Прокуратура раскрыла подробности о семье изрезавшего учительницу российского школьника

    «Роскосмос» рассказал о сотрудничестве с НАСА по РОС

    В России высказались о заслуженном ударе «Орешника» по Украине

    Российским туристам назвали самые дорогие страны для отдыха в 2026 году

    Украина договорилась о продаже муки в Китай

    Ушедший из России автогигант отзовет больше 400 тысяч машин

    В России продают очень дорогой 10-летний Land Cruiser

    Россия предупредила Британию о последствиях захвата российских судов

    Директор украл деньги у компании и потратил 200 миллионов рублей на эскортниц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok