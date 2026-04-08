В Азербайджане сделали заявление о массовой резне

МИД Азербайджана выпустил пост памяти об Агдабанской резне

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выпустил пост памяти об Агдабанской резне 1992 года. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«В 1992 году село Агдабан Кельбаджарского района, состоявшее из 130 домов, было полностью разрушено армянскими вооружёнными формированиями, населённый пункт стёрт с лица земли», — говорится в сообщении.

Конфликт памяти Армении и Азербайджана по поводу тех событий продолжается более 30 лет. В Баку называют эти события геноцидом. В Ереване эти обвинения отвергают.

В 2025 году в России начали установление фактов геноцида народов Советского Союза во времена Великой Отечественной Войны. В частности, речь идет о преступлениях на территории современной Херсонской области.