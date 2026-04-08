19:28, 8 апреля 2026

Близкие к Московской области регионы засыпало снегом

В центральные области Европейской России возвращается снежный покров
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В центральные области Европейской России возвращается снежный покров, сообщил синоптик, главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

Утром среды, 8 апреля, дня временный снежный покров образовался на севере и востоке Центрального федерального округа (ЦФО). Возвращение снежного покрова отметили метеостанции востока Тверской области, Ярославской, Костромской и Ивановской областей.

Самый высокий снежный покров, высотой в 11 сантиметров, сформировался в городе Кинешма, Ивановской области.

Ранее непогоду предсказали жителям московского региона. В столице в четверг, 9 апреля, ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, порывы ветра до 16 метров в секунду. Тепло начнет возвращаться в Москву в выходные, 11 и 12 апреля.

    Последние новости

    «Это беспрецедентная катастрофа». Почему в Израиле пришли в ужас от сделки с Ираном и может ли начаться новый масштабный конфликт?

    На крупнейшей мотовыставке России гостям представили более 500 новых моделей

    Инфляция в России ускорилась

    Названы самые популярные смартфоны

    Любителей прятать запах изо рта жвачкой предупредили об обратном желаемому эффекте

    Близкие к Московской области регионы засыпало снегом

    Убивший учительницу российский школьник отреагировал на арест

    Бахрейн впервые с 28 февраля открыл небо

    Последствия скорого снегопада в Москве оценили

    Трамп пожаловался на шарлатанов в ситуации с Ираном

    Все новости
