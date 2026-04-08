Москвичам пообещали непогоду

МЧС: В Москве 9 апреля ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду

В столице в четверг, 9 апреля, ожидается непогода. Об этом со ссылкой на синоптиков Росгидромета предупредило главное управление МЧС России по Москве в своем Telegram-канале.

В указанный день ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, порывы ветра до 16 метров в секунду с 8:00 до 21:00.

Возможны затруднения в работе транспорта: увеличение числа ДТП, образование заторов на дорогах, а также повышение травматизма среди жителей и гостей города. Не исключены повреждения линий электропередачи, автомобилей, рекламных конструкций и падение деревьев.

Автомобилистам рекомендовали снижать скорость, увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта и избегать резких маневров — обгонов, перестроений и опережений. Машины рекомендуется парковать подальше от деревьев.

Пешеходам следует обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции, не прятаться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее жителей столицы предупреждали о гололедице и отложении мокрого снега.