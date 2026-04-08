17:44, 8 апреля 2026

Москвичам рассказали о погоде на Пасху

Синоптик Позднякова: 12 апреля ожидается рост температуры
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

К празднику Пасхи погода в Москве начнет налаживаться. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В четверг, 9 апреля, в столице и области возможны осадки в виде мокрого снега, но в пятницу, 10 апреля, их сменит дождь. В субботу, 11 апреля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса в Москве и до минус 4 градусов по области.

Днем 11 апреля температура вырастет до плюс 8-10 градусов в Москве и от 6 до 11 градусов тепла по области. В воскресенье, 12 апреля, в день Пасхи, ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ночью температура составит от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем в Подмосковье температура повысится до плюс 7-12 градусов, в Москве ожидается плюс 10-12 градусов.

При этом температура окажется ниже климатической нормы на несколько градусов. К норме показатели вернутся в понедельник, 13 апреля. Температура будет планомерно повышаться со следующей недели.

Ранее синоптик Александр Ильин сообщил, что аномально теплая погода на Пасху ожидается на Чукотке, Дальнем Востоке и севере Урала, а аномально холодная — в Сибири, Забайкалье и Якутии

    Последние новости

    Иран остановил проход судов через Ормузский пролив

    Стало известно о желании ПСЖ летом купить самого дорогого футболиста России

    Россияне расхотели отдыхать на праздниках

    Задержанный полицейскими мужчина проглотил наркотики и не выжил

    Действия Израиля описали словами «США не могут сдержать своего агрессивного пса»

    Суд решил судьбу имущества «золотой судьи» Хахалевой

    В МИД России ответили на протест Баку по Карабаху

    Застрелившего родителей беглого россиянина нашли в машине

    Роль Китая в прекращении огня на Ближнем Востоке раскрыли

    Уехавший из России в США блогер поироинизировал над Галкиным

    Все новости
