Москвичам рассказали о погоде на Пасху

Синоптик Позднякова: 12 апреля ожидается рост температуры

К празднику Пасхи погода в Москве начнет налаживаться. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В четверг, 9 апреля, в столице и области возможны осадки в виде мокрого снега, но в пятницу, 10 апреля, их сменит дождь. В субботу, 11 апреля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса в Москве и до минус 4 градусов по области.

Днем 11 апреля температура вырастет до плюс 8-10 градусов в Москве и от 6 до 11 градусов тепла по области. В воскресенье, 12 апреля, в день Пасхи, ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ночью температура составит от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем в Подмосковье температура повысится до плюс 7-12 градусов, в Москве ожидается плюс 10-12 градусов.

При этом температура окажется ниже климатической нормы на несколько градусов. К норме показатели вернутся в понедельник, 13 апреля. Температура будет планомерно повышаться со следующей недели.

Ранее синоптик Александр Ильин сообщил, что аномально теплая погода на Пасху ожидается на Чукотке, Дальнем Востоке и севере Урала, а аномально холодная — в Сибири, Забайкалье и Якутии