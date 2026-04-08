Россиянам рассказали о погоде на Пасху

Синоптик Ильин: Аномально холодная Пасха ожидается в Сибири и Забайкалье

Аномально теплая погода на Пасху ожидается на Чукотке, Дальнем Востоке и севере Урала, а аномально холодная — в Сибири, Забайкалье и Якутии. О погоде в воскресенье, 12 апреля, рассказал россиянам синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет РИА Новости.

Синоптик уточнил, что на Чукотке будет на шесть-восемь градусов теплее климатической нормы, а на Камчатке, Курильских островах, Сахалине, в Хабаровском и Приморском краях — на один-четыре градуса.

В южных районах Уральского федерального округа установится близкая к норме температура, а на севере округа воздух прогреется на три-пять градусов сильнее, чем обычно. В центральной части Европейской России столбики термометров покажут от плюс 8 до плюс 12 градусов — это тоже соответствует норме, отметил Ильин.

На юге России — на Кавказе, в Причерноморье и Прикаспии — температура воздуха будет в пределах нормы, а в Астраханской области возможно превышение значений на три-пять градусов.

«Холодно будет в воскресенье в Сибирском федеральном округе, в Забайкалье и в Якутии. В этих районах температура воздуха не будет дотягивать до нормальных значений от трех до семи градусов», — заключил метеоролог.

Ранее жителям европейской части России предсказали возвращение заморозков в мае.