Эксперты назвали нейросети серьезным оружием для манипуляции детьми

АНО «Диалог Регионы»: В 2025 г. в Рунете зафиксировано 4313 уникальных фейков

Основой защиты детей от киберугроз является системное обучение критическому мышлению. Об этом заявил начальник управления по противодействию недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков 7 апреля на сессии «Будущее цифровой безопасности детей: новые подходы к прогнозированию рисков» в рамках Российского форума по управлению интернетом (РИГФ), модератором которой выступила председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

Согласно данным АНО «Диалог Регионы», количество дезинформационных материалов стабильно растет. В 2024 году в Рунете зафиксировано 3815 уникальных фейков, в 2025 году — 4313, а с начала 2026 года — уже более 900. При этом, по данным социологического исследования (проводилось в 2025 году методом River Sampling среди 3600 респондентов), наблюдается заметный разрыв между самооценкой пользователей и их реальной защищенностью: 64 процента взрослых считают, что умеют распознавать фейки, однако 65 процентов из них признались, что уже становились жертвами обмана.

Интерес к цифровой безопасности в обществе так же растет. Данные социологического исследования (проводилось АНО «Диалог Регионы» в октябре 2025 года методом River Sampling среди 3000 человек), показывают, что 43 процента россиян самостоятельно ищут информацию по теме, а 58 процентов хотели бы получать ее дополнительно.

Злоумышленники активно комбинируют методы социальной инженерии с современными технологиями, адаптируя схемы под разные возрастные группы: младших школьников привлекают в онлайн-играх, а подростков — в мессенджерах, предлагая легкий заработок.

Первый заместитель начальника УБК МВД России Сергей Калинин тоже уверен, что сегодня как никогда важна профилактика, в которую входят технологии, просвещение и контроль. И причина этому — стремительное снижение порога входа в преступную деятельность.

«Если раньше для серьезных правонарушений нужны были опыт и хотя бы базовое понимание законов, то сейчас этот барьер исчез. Мы уже видим, как подростки массово участвуют в схеме сдачи аккаунтов в аренду. Только в Telegram таких каналов около 2,5 тысячи, туда вовлечено свыше 100 тысяч ребят. Они становятся соучастниками, обеспечивая инфраструктуру для печально известных колл-центров. Последствия для них фатальны: судимость практически ставит крест на будущей карьере и жизни. Ущерб здесь не только индивидуальный, но и массовый. Поэтому нам нужна не разрозненная реакция, а координации усилий по профилактике, которая остановит эту волну до того, как дети сломают себе жизнь», — отметил Сергей Калинин.

Начальник отдела по предупреждению распространения деструктивной и запрещенной информации в сети Интернет УБК МВД России Антон Растащенов отметил, что сегодня наиболее тревожным стал манипулятивный контент, который целенаправленно втягивает детей в противоправную деятельность.

«Злоумышленники, ориентируясь на текущую общественно-политическую повестку, начинают активнее использовать проверенные формы. На этом фоне по-прежнему актуальны пропаганда насилия, суицидальные тренды, контент, разрушающий традиционные ценности, и опасные челленджи. Но самое страшное сегодня — это способ доставки. Злоумышленники массово используют нейросети: они легко генерируют синтетический контент, который наши дети с трудом отличают от реальности. Именно через эту иллюзию ими манипулируют, разрушают психику и вовлекают в преступления», — подчеркнул Антон Растащенов.

Примером системного подхода стало занятие цикла «Разговоры о важном», прошедшее в марте во всех школах и колледжах страны. Материалы к нему были подготовлены совместно с экспертами УБК МВД России, АНО «Диалог Регионы» и психологами МГППУ. Урок был посвящен основным видам киберугроз, правилам безопасного поведения и личной ответственности в цифровом пространстве.

