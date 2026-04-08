ФСИН опровергла побег заключенных в тапочках из поезда в российском регионе

ФСИН опровергла информацию о побеге шести заключенных из поезда в Чувашии

Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) России опровергла информацию о побеге группы заключенных в тапочках из специального вагона на территории республики Чувашия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.



В ведомстве отмечают, что ранее распространенная в СМИ информация о побеге шести уголовников не соответствует действительности. За текущие сутки из учреждений уголовно-исполнительной системы и при конвоировании побегов не допущено.

Ранее сообщалось, что когда поезд, следовавший по маршруту Томск — Адлер, сделал двухминутную остановку в поселке Ибреси Республики Чувашия, заключенные монголоидной внешности, обутые в домашние тапочки совершили побег из спецвагона.