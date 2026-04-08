8 апреля 2026

Глава МИД Украины созвонился с коллегой из Азербайджана

Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Байрамовым
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Главы министерств иностранных дел Украины и Азербайджана Андрей Сибига и Джейхун Байрамов провели телефонный разговор. Об этом глава украинского дипломатического ведомства написал в X.

«Я провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым», — написал Сибига.

По его словам, стороны обсудили текущее состояние и развитие отношение между республиками и вопросы глобальной повестки дня, включая сообщение и развитие транспортных маршрутов и коридоров.

Ранее Сибига намекнул на санкции против своего коллеги из Венгрии Петера Сийярто. По его словам, это возможно «на фоне информации о контактах отдельных лиц с российскими покровителями».

    Последние новости

    Иран поставил ультиматум США

    В Белом доме заявили о планах Трампа обсудить с Рютте возможный выход США из НАТО

    Крупнейший корейский производитель лапши быстрого приготовления придет в Россию

    Женщина заметила в земле нос и выкопала каменное лицо

    Россиян предупредили о последствиях злоупотребления безалкогольным пивом

    Смертью роженицы в российском регионе заинтересовались следователи

    Apple собралась переизобрести iPhone

    Российский блогер без ног начал подъем на самую высокую гору планеты

    Крупнейший нелегальный производитель спирта в России решил обанкротиться

    Российский регион накрыл паводок

    Все новости
