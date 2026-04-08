Глава МИД Украины созвонился с коллегой из Азербайджана

Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Байрамовым

Главы министерств иностранных дел Украины и Азербайджана Андрей Сибига и Джейхун Байрамов провели телефонный разговор. Об этом глава украинского дипломатического ведомства написал в X.

«Я провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым», — написал Сибига.

По его словам, стороны обсудили текущее состояние и развитие отношение между республиками и вопросы глобальной повестки дня, включая сообщение и развитие транспортных маршрутов и коридоров.

Ранее Сибига намекнул на санкции против своего коллеги из Венгрии Петера Сийярто. По его словам, это возможно «на фоне информации о контактах отдельных лиц с российскими покровителями».