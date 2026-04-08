Иран возобновил поставки нефти в страну БРИКС после семилетнего перерыва

Reuters: Первая за семь лет партия иранской нефти отправилась в Индию

После временного ослабления санкций США в отношении иранской нефти Индия впервые за семь лет возобновила импорт сырья из этой ближневосточной страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов.

Закупку иранского сырья осуществила государственная энергетическая корпорация Indian Oil. В настоящее время танкер Jaya с большим объемом нефти на борту движется к восточному побережью Индии. Груз должен прибыть в пункт назначения в конце этой недели.

По данным системы отслеживания судов LSEG, сначала судно направилось в Юго-Восточную Азию для разгрузки в Китае. Следующим пунктом назначения должна стать Индия. Эта партия сырья станет первой, которая достигла побережья азиатской страны с мая 2019 года. Возобновление импорта стало возможным после 30-дневного разрешения властей США.

Решение главы Белого дома Дональда Трампа ослабить санкции в отношении иранской нефти было продиктовано стремлением стабилизировать цены на сырье, которые устремились вверх после блокировки Ормузского пролива. Достигнутое на Ближнем Востоке двухнедельное перемирие ускорило темпы падения стоимости марки Brent. На этом фоне, полагают эксперты, разрешение Вашингтона на морской импорт иранской нефти может быть не продлено в конце апреля.