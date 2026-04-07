Нефть подорожала на фоне новых угроз Трампа Ирану

Стоимость нефти Brent на бирже ICE превысила 111 долларов за баррель

Нефть снова перешла к подорожанию на фоне новых угроз президента США Дональда Трампа в адрес Ирана. Об этом свидетельствуют результаты торгов на лондонской бирже ICE

Стоимость июньских фьючерсов на нефть эталонной марки Brent растет уже третий день подряд. С утра расценки подскочили на 1,31 доллара (плюс 1,19 процента) и превысили 111 долларов за баррель.

Контракты на поставку техасского сырья марки WTI тем временем подорожали уже на 2,85 доллара (плюс 2,54 процента). По данным NYMEX, сырье взлетело до 115, 26 доллара за баррель.

Ранее одна из крупнейших в мире энергетических компаний — Saudi Aramco — повысила на 17 долларов за баррель цены на флагманский сорт Arab Light для покупателей из азиатских стран. В итоге стоимость нефти для азиатских покупателей в мае будет составлять на 19,5 доллара больше в сравнении с экспортной ценой марок Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. Такое решение обернется для рынка весьма серьезными последствиями, предположил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев