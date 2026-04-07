09:11, 7 апреля 2026Экономика

Нефть подорожала на фоне новых угроз Трампа Ирану

Стоимость нефти Brent на бирже ICE превысила 111 долларов за баррель
Вячеслав Агапов

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Нефть снова перешла к подорожанию на фоне новых угроз президента США Дональда Трампа в адрес Ирана. Об этом свидетельствуют результаты торгов на лондонской бирже ICE

Стоимость июньских фьючерсов на нефть эталонной марки Brent растет уже третий день подряд. С утра расценки подскочили на 1,31 доллара (плюс 1,19 процента) и превысили 111 долларов за баррель.

Контракты на поставку техасского сырья марки WTI тем временем подорожали уже на 2,85 доллара (плюс 2,54 процента). По данным NYMEX, сырье взлетело до 115, 26 доллара за баррель.

Ранее одна из крупнейших в мире энергетических компаний — Saudi Aramcoповысила на 17 долларов за баррель цены на флагманский сорт Arab Light для покупателей из азиатских стран. В итоге стоимость нефти для азиатских покупателей в мае будет составлять на 19,5 доллара больше в сравнении с экспортной ценой марок Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. Такое решение обернется для рынка весьма серьезными последствиями, предположил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев

