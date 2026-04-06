19:32, 6 апреля 2026Экономика

Миру предсказали катастрофический дефицит нефти

Дмитриев: Катастрофический дефицит нефти стал неизбежен
Кирилл Луцюк

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Решение Саудовской Аравии установить почти 20-долларовую наценку за баррель нефти обернется для рынка весьма серьезными последствиями. О них рассказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Его процитировало ТАСС.

Он обратил внимание, что Саудовская Аравия поступила так впервые, хотя цены на нефть в настоящее время и без того заоблачные. Из этого Дмитриев делает однозначный вывод о неизбежности катастрофического дефицита нефти.

Ранее одна из крупнейших в мире энергетических компаний — Saudi Aramco — повысила на 17 долларов за баррель цены на флагманский сорт Arab Light для покупателей из азиатских стран. В итоге стоимость основного сорта нефти компании для азиатских покупателей в мае будет составлять на 19,5 доллара больше в сравнении с экспортной ценой марок Омана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Суммарный ущерб Саудовской Аравии от американо-иранской войны к настоящему времени превысил 10 миллиардов долларов.

