Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:45, 6 апреля 2026

Ущерб нефтяного конкурента России от войны в Иране оказался колоссальным

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Суммарный ущерб Саудовской Аравии, считающейся одним из главных нефтяных конкурентов России, от войны в Иране к настоящему времени превысил 10 миллиардов долларов. О колоссальном уроне ближневосточного государства сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Речь идет об ущербе, связанном с упущенными доходами и дополнительными затратами на фоне затянувшейся совместной военной операции США и Израиля в Иране. Из-за блокировки Ормузского пролива объемы нефтяного экспорта Саудовской Аравии заметно просели, что ударило по бюджету ближневосточной страны, во многом зависящему от поступлений с продаж энергоресурсов.

На фоне масштабных потерь местные власти и крупные госкомпании начали пересматривать график реализации ключевых инфраструктурных проектов. Обсуждается, в частности, перенос на более поздний срок ввода в эксплуатацию новых небоскребов. С учетом угрозы ракетных обстрелов власти Саудовской Аравии также рассматривают возможность наращивания оборонного бюджета, что также потребует перераспределения средств.

Ранее аналитики Организации объединенных наций (ООН) включили Саудовскую Аравию в число наиболее уязвимых стран из-за войны в Иране. В случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке, предупредили эксперты, ВВП этого государства в обозримом будущем сократится более чем на 5,2 процента. Потенциальный же ущерб всех стран Персидского залива в ООН оценили в 120-194 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok