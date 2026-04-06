Ущерб нефтяного конкурента России от войны в Иране оказался колоссальным

WSJ: Ущерб Саудовской Аравии от войны в Иране превысил 10 миллиардов долларов

Суммарный ущерб Саудовской Аравии, считающейся одним из главных нефтяных конкурентов России, от войны в Иране к настоящему времени превысил 10 миллиардов долларов. О колоссальном уроне ближневосточного государства сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Речь идет об ущербе, связанном с упущенными доходами и дополнительными затратами на фоне затянувшейся совместной военной операции США и Израиля в Иране. Из-за блокировки Ормузского пролива объемы нефтяного экспорта Саудовской Аравии заметно просели, что ударило по бюджету ближневосточной страны, во многом зависящему от поступлений с продаж энергоресурсов.

На фоне масштабных потерь местные власти и крупные госкомпании начали пересматривать график реализации ключевых инфраструктурных проектов. Обсуждается, в частности, перенос на более поздний срок ввода в эксплуатацию новых небоскребов. С учетом угрозы ракетных обстрелов власти Саудовской Аравии также рассматривают возможность наращивания оборонного бюджета, что также потребует перераспределения средств.

Ранее аналитики Организации объединенных наций (ООН) включили Саудовскую Аравию в число наиболее уязвимых стран из-за войны в Иране. В случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке, предупредили эксперты, ВВП этого государства в обозримом будущем сократится более чем на 5,2 процента. Потенциальный же ущерб всех стран Персидского залива в ООН оценили в 120-194 миллиарда долларов.