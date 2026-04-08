12:47, 8 апреля 2026Мир

Иран выдвинул условие для подписания соглашения с США

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid-Asgaripour / WANA / Reuters

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не санкционирует соглашение с США, если Вашингтон не примет 10 условий Тегерана. Об этом заявил первый вице-спикер иранского парламента Али Никзад, передает ТАСС.

«Если эти 10 условий не будут приняты, Верховный лидер не даст разрешения на подписание», — подчеркнул Никзад.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ради перемирия согласился с предложенными Ираном десятью условиями, которые могут стать основой для переговоров.

8 апреля американский лидер сообщил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По словам политика, Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

