Лукашенко отправится в большую поездку

Лукашенко отправится в поездку в юго-восточные районы Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправится в рабочую командировку в юго-восточные районы страны, сообщает «Sputnik Беларусь».

Перед этим президент заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко о ситуации в регионе. Ему доложили по конкретным темам развития области, которые находятся у него на особом контроле.

Ранее Лукашенко рассказал о приглашении во Флориду от президента США Дональда Трампа. По его словам, американский президент предлагает обсуждение «большой сделки».