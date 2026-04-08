На Западе заявили о появлении у России нового союзника в Африке

10:33, 8 апреля 2026

Bloomberg: Мадагаскар на фоне конфликта в Иране стал новым союзником РФ в Африке
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Россия на фоне операции США и Израиля против Ирана усилила сотрудничество с Мадагаскаром для укрепления своего влияния в регионе. О новом союзнике РФ в Африке пишет агентство Bloomberg.

О том, что внешнеполитические приоритеты Мадагаскара, традиционно ориентировавшегося на Францию, изменились, свидетельствует февральский визит президента страны Микаэля Рандрианирины в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Кроме того, в стране формируется пророссийская политическая инфраструктура. В частности, создано движение «Друзья России», выступающее за сближение с Москвой и странами БРИКС. Власти страны на фоне энергетического кризиса и перебоев с электричеством обсуждают с Россией пересмотр соглашений по нефти и газу, а также возможность снижения цен на топливо.

Таким образом, отмечают авторы, власти Мадагаскара балансируют влияние Франции и Евросоюза. Подобные события уже «встревожили противников Путина», отмечает агентство.

«Россия стремится использовать возможности, открывшиеся в результате переходного периода», — цитирует Bloomberg попавшую в распоряжение агентства записку, распространенную среди западных дипломатов.

Ранее сообщалось, что на Мадагаскаре предотвращена попытка госпереворота и покушения на президента.

