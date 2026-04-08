12:46, 8 апреля 2026

Названо новое обстоятельство в деле найденной голой под окнами мертвой москвичке

MK.RU: Найденная мертвой на западе Москвы женщина могла состоять в секте
Майя Назарова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Найденная без признаков жизни под окнами дома на улице Лобачевского на западе Москвы голая женщина могла состоять в секте. Новое обстоятельство в деле горожанки названо в материале MK.RU.

Родственники россиянки отметили, что до трагедии она постоянно писала сообщения знакомым и приятелям с просьбой одолжить ей деньги. До смерти она несколько месяцев мучилась душевной болезнью.

Как утверждает издание, две ее сестры и отец постоянно живут в Москве, а муж — 67-летний бизнесмен в сфере энергетики — курсирует между Москвой и Самарой.

Горожанка, по словам близких, сильно увлеклась эзотерикой и говорила, что бога не существует.

Родных настораживало, что она часто просила по 20-30 тысяч рублей, уверяя, что с марта находится в больнице с женскими недугами и ей нужно лечиться. Всякий раз близкие отправляли деньги. В последний раз с этой просьбой она вышла на связь накануне. Женщина продиктовала номер карты, родственники, как обычно, помогли ей, после чего ту карту заблокировал банк.

До этого сообщалось, что женщина искала ведьму, чтобы очистить душу. Подчеркивалось, что трагедия с ней не связана с криминалом.

