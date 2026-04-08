14:12, 8 апреля 2026

Фелинолог Малькова: Бурма и девон-рекс линяют меньше других кошек
Анастасия Алимпиева

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Нежелающим убирать шерсть за кошкой дали совет — завести питомца такой породы, которая линяет меньше других. Представителей таких пород кошек в беседе с «Ридусом» перечислила фелинолог и зоопсихолог Юлия Малькова.

Хоть самым логичным вариантом и является порода сфинкс, эксперт предупреждает, что уход за этими кошками довольно непростой. «В уходе сфинксы как раз более требовательны, чем, например, тот же мейн-кун или сибиряк. Почему? Потому что нет защиты в виде шерсти. У сфинксов в складочках на коже постоянно собираются грязь, пыль и жир, поэтому им необходимы регулярное купание и протирание кожи влажным тампоном», — объяснила она.

Среди компромиссных вариантов для тех, кто все же не готов к многоступенчатому уходу за животным, Малькова назвала такие породы, как бурма, европейская и американская короткошерстная, девон-рекс, корниш-рекс, абиссинская и бенгальская. Этих кошек не нужно часто мыть, подметила собеседница «Ридуса», а их линька проходит практически незаметно.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов порассуждал о том, что идея ограничить число кошек и собак в квартире вряд ли будет поддержана, так как имеет ряд минусов.

