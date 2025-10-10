Россия
12:43, 10 октября 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме оценили идею ограничения числа кошек и собак в квартире

Депутат Бурматов раскритиковал идею ограничения числа кошек и собак в квартире
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Ermolaeva Olga 84 / Shutterstock / Fotodom

Идея ограничить число кошек и собак в квартире вряд ли будет поддержана, так как имеет ряд минусов, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов. Раскритиковал инициативу он в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко собирается внести в нижнюю палату парламента законопроект, допускающий проживание не более одной взрослой собаки и не более одной взрослой кошки на каждые 18 квадратных метров квартиры.

Во-первых, инициатива выглядит как имущественный ценз, что не допускается в России по Конституции, а значит, не может быть введено, указал Бурматов. Кроме того, непонятно, откуда взялась цифра «18 квадратов», отметил он.

«Второе: никогда от квадратных метров ничего не зависит, все зависит всегда от владельца. Приведу в пример историю, которая у меня была в практике. У человека была квартира 200 квадратных метров, и кавказская овчарка в ней жила. По логике автора законопроекта, все хорошо у него было, но он, когда куда-то уходил или уезжал, даже надолго, эту собаку запирал в кладовку. То есть по квадратным метрам он проходил, а по интеллекту явно уступал своей собаке», — поделился депутат.

Парламентарий добавил, что инициатива может оказать деструктивный эффект, даже не будучи принятой.

«У нас огромное количество бабушек, у которых в однокомнатных квартирах по три кошки живет, и соседи даже не знают, что у нее эти кошки живут, потому что у нее чистенько все, и она за ними ухаживает. И надо ей спасибо сказать за то, что она их приютила. Так она их сейчас выкинет, ожидая каких-то штрафов, потому что это прочитает. То есть эта инициатива имеет обратный эффект», — высказался Бурматов.

Собеседник «Ленты.ру» также обратил внимание, что исполнение этой инициативы невозможно проконтролировать. Дело в том, что по Конституции жилище неприкосновенно, и никто не может зайти домой к гражданину без его разрешения, чтобы пересчитать его кошек.

Ранее в Госдуме одобрили законопроект о запрете выгула собак опасных пород детьми до 16 лет, а также людьми в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Инициативу также поддержали в правительстве России. Однако кабмин предложил доработать документ и распространить его действие запрета на все крупные породы, отличающиеся физической силой.

