Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:09, 10 октября 2025Россия

В Госдуме захотели законодательно ограничить число кошек и собак в квартире

Депутат Госдумы Марченко внесет проект, ограничивающий число собак в квартире
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Госдуме захотели законодательно ограничить число собак и кошек, содержащихся в квартире. Соответствующий проект в нижнюю палату парламента внесет член комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко, пишет ТАСС.

Документ, который есть в распоряжении агентства, предлагает внести изменения в федеральный закон, регулирующий обращение с животными. Законопроект допускает проживание не более одной взрослой собаки и не более одной взрослой кошки на каждые 18 квадратных метров квартиры. Временное превышение норм планируется разрешать при рождении у животных потомства, до достижения им шестимесячного возраста. На собак-проводников эти ограничения распространять не планируется.

Как следует из пояснительной записки, действующее законодательство не ограничивает количество домашних животных в жилых помещениях. «На практике подобная ситуация приводит к многочисленным случаям, когда в обычных квартирах содержится 15-20 и более кошек или собак, что влечет за собой нарушение санитарно-эпидемиологических требований и создание антисанитарных условий», — отмечается в документе.

Ранее в Госдуме одобрили законопроект о запрете выгула собак опасных пород детьми до 16 лет, а также людьми в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Инициативу также поддержали в правительстве России. Однако кабмин предложил доработать документ и распространить его действие запрета на все крупные породы, отличающиеся физической силой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России впервые атаковала Днепропетровск гибридом ракеты и планирующей авиабомбы. Пролет снаряда попал на видео

    СК рассказал версию пропажи семьи в Красноярском крае

    На Украине перекрыли движение по дамбе ДнепроГЭС

    В России предрекли отказ США от ответственности за применение ракет Tomahawk

    В Днепропетровске начался пожар после взрывов

    ВС России уничтожили обстреливавший Белгородскую область расчет БПЛА

    Стало известно о большой стратегии Трампа в отношении России

    В России изменились цены на жилье

    Врач оценил эффективность новомодной процедуры по увеличению клитора

    Американский полковник заявил о провале подготовки Европы к войне с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости