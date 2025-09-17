Комитет Госдумы одобрил запрет на выгул собак опасных пород для некоторых россиян

Комитет ГД одобрил запрет выгула собак опасных пород пьяными и детьми до 16 лет

Комитет Государственной Думы одобрил законопроект о запрете выгула собак опасных пород детьми до 16 лет и рядом других граждан. Об этом пишет РИА Новости.

Законопроект подразумевает, что гулять с собаками опасных пород запрещено детям без законных представителей, а также людям, которые находятся в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи Нины Останиной.

Инициативу о запрете выгула собак опасных пород детьми и пьяными людьми внесли в Госдуму 2 апреля. В сентябре инициативу парламентариев поддержали в правительстве России. Кабмин предложил доработать документ и распространить действие запрета не только на опасных собак пород бульдоги, гибриды волка, питбульмастифы и другие, но и на другие породы, отличающиеся крупным размером тела и физической силой.

Ранее рабочая группа по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных, предложила расширить перечень потенциально опасных собак. Депутат Нина Останина тогда призвала добавить в список такие породы, как ротвейлер и алабай.