Правительство поддержало запрет выгуливать опасных собак пьяным и детям

Евгений Силаев
Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Global Look Press

Кабмин России поддержал законопроект, запрещающий детям и пьяным людям выгуливать опасных собак. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на официальный отзыв правительства.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится в документе.

В частности, правительство предлагает распространить действие запрета не только на опасных собак (бульдоги, гибриды волка, питбульмастифы и другие), но и на другие породы, отличающиеся крупным размером тела и физической силой. Также предлагается закрепить по всей стране запрет на выгул собак лицами, не достигшими 16-летнего возраста, без сопровождения трезвых взрослых.

Ранее стало известно, что российские депутаты захотели запретить кормить бездомных кошек и собак рядом с многоквартирными домами. Однако позже выяснилось, что речь идет только о запрете кормить бездомных собак на определенных территориях, не включающих в себя жилые дома.

