Россияне бросились скупать валюту

Банк России сообщил о росте покупки валюты населением в марте в 5 раз к февралю

По итогам марта физические лица в России приобрели иностранной валюты на 65 миллиардов рублей, что в пять раз больше, чем в феврале. Об этом в ежемесячном «Обзоре рисков финансовых рынков» сообщил Центробанк.

Вместе с тем по сравнению с мартом 2025 года объем покупок сократился в полтора раза, а нетто-покупки (общий объем покупок минус общий объем продаж) в первом квартале составили 32 миллиарда рублей, что в 6,4 раза меньше, чем годом ранее.

Мартовский результат может быть связан со снижением курса рубля до многомесячного минимума, что спровоцировало опасения дальнейшего ослабления национальной валюты.

В середине марта на рынке Forex курс евро превышал 100 рублей, а доллар доходил до 87 рублей. На четверг, 9 апреля, Банк России установил курс доллара на уровне 78,3 рубля, а евро — 91,56 рубля.