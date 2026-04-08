Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:13, 8 апреля 2026Экономика

Россияне бросились скупать валюту

Банк России сообщил о росте покупки валюты населением в марте в 5 раз к февралю
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

По итогам марта физические лица в России приобрели иностранной валюты на 65 миллиардов рублей, что в пять раз больше, чем в феврале. Об этом в ежемесячном «Обзоре рисков финансовых рынков» сообщил Центробанк.

Вместе с тем по сравнению с мартом 2025 года объем покупок сократился в полтора раза, а нетто-покупки (общий объем покупок минус общий объем продаж) в первом квартале составили 32 миллиарда рублей, что в 6,4 раза меньше, чем годом ранее.

Мартовский результат может быть связан со снижением курса рубля до многомесячного минимума, что спровоцировало опасения дальнейшего ослабления национальной валюты.

В середине марта на рынке Forex курс евро превышал 100 рублей, а доллар доходил до 87 рублей. На четверг, 9 апреля, Банк России установил курс доллара на уровне 78,3 рубля, а евро — 91,56 рубля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран поставил ультиматум США

    В Белом доме заявили о планах Трампа обсудить с Рютте возможный выход США из НАТО

    Крупнейший корейский производитель лапши быстрого приготовления придет в Россию

    Женщина заметила в земле нос и выкопала каменное лицо

    Россиян предупредили о последствиях злоупотребления безалкогольным пивом

    Смертью роженицы в российском регионе заинтересовались следователи

    Apple собралась переизобрести iPhone

    Российский блогер без ног начал подъем на самую высокую гору планеты

    Крупнейший нелегальный производитель спирта в России решил обанкротиться

    Российский регион накрыл паводок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok