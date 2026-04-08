Объявлены последствия крупнейшего за сто лет наводнения в Дагестане

МЧС: Более 1300 жилых домов остаются подтопленными в Дагестане

В Дагестане более 1 300 жилых домов и 1 600 приусадебных участков остаются подтопленными после крупнейшего за сто лет наводнения. О последствиях стихийного бедствия объявили в МЧС России, заявление приводит РИА Новости.

Также в зоне подтопления находятся почти сто участков автомобильных дорог. По сообщению МЧС, экстренным службам в регионе приходится работать круглосуточно.

Спасатели добавляют, что почти 600 жителей региона вынуждены находиться в пунктах временного размещения.

В конце марта — начале апреля в Дагестане прошли проливные дожди, которые стали причиной масштабного наводнения в регионе. Оно стало крупнейшим по количеству выпавших осадков (до 50 миллиметров за сутки) более чем за 100 лет — с марта 1919 года.