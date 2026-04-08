Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:05, 8 апреля 2026Россия

Объявлены последствия крупнейшего за сто лет наводнения в Дагестане

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мухтар Гаджидадаев / РИА Новости

В Дагестане более 1 300 жилых домов и 1 600 приусадебных участков остаются подтопленными после крупнейшего за сто лет наводнения. О последствиях стихийного бедствия объявили в МЧС России, заявление приводит РИА Новости.

Также в зоне подтопления находятся почти сто участков автомобильных дорог. По сообщению МЧС, экстренным службам в регионе приходится работать круглосуточно.

Спасатели добавляют, что почти 600 жителей региона вынуждены находиться в пунктах временного размещения.

В конце марта — начале апреля в Дагестане прошли проливные дожди, которые стали причиной масштабного наводнения в регионе. Оно стало крупнейшим по количеству выпавших осадков (до 50 миллиметров за сутки) более чем за 100 лет — с марта 1919 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok