Страна Ближнего Востока объявила об открытии воздушного пространства

10:54, 8 апреля 2026

Ирак объявил об открытии воздушного пространства и всех аэропортов страны
Алина Черненко

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Управление гражданской авиации Ирака (ICAA) объявило о немедленном открытии воздушного пространства. Об этом сообщает портал Iraqi News.

В заявлении, полученном изданием, говорится, что все аэропорты этой страны Ближнего Востока возобновят работу с 8 апреля. «Это решение знаменует собой конец многонедельной приостановки, которая фактически парализовала коммерческие перевозки по всей стране», — указано в публикации.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты продлили частичное закрытие воздушного пространства до 13 апреля. В рамках ограничений для гражданской авиации выделили шесть коридоров в соседние страны.

    Последние новости

    Согласие на обогащение урана и отмена санкций. На что мог пойти Трамп, чтобы заключить двухнедельное перемирие с Ираном?

    Ремонт для российских военных обернулся аферой на 176 миллионов рублей

    ВС России нанесли массированный удар по объектам ВСУ в Харьковской области

    МИД России выступил с пожеланием по Ближнему Востоку

    Савичева упрекнула Гагарину в плохом отношении к «Фабрике звезд»

    Россиян предупредили о рисках поздней замены шин

    Россияне стали массово избавляться от домов в районе пропажи семьи Усольцевых

    Сирийца посадили за популярных в арабских странах российских краснокнижных птиц

    Раскрыты главы делегаций США и Ирана на мирных переговорах

    Назван фаворит матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком»

    Все новости
