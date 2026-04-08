Страна Ближнего Востока объявила об открытии воздушного пространства

Ирак объявил об открытии воздушного пространства и всех аэропортов страны

Управление гражданской авиации Ирака (ICAA) объявило о немедленном открытии воздушного пространства. Об этом сообщает портал Iraqi News.

В заявлении, полученном изданием, говорится, что все аэропорты этой страны Ближнего Востока возобновят работу с 8 апреля. «Это решение знаменует собой конец многонедельной приостановки, которая фактически парализовала коммерческие перевозки по всей стране», — указано в публикации.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты продлили частичное закрытие воздушного пространства до 13 апреля. В рамках ограничений для гражданской авиации выделили шесть коридоров в соседние страны.

