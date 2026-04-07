Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:31, 7 апреля 2026Путешествия

ОАЭ продлили частичное закрытие воздушного пространства

ТАСС: ОАЭ продлили частичное закрытие неба до 13 апреля
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) продлили частичное закрытие воздушного пространства до 13 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.

Он отметил, что закрытие неба будет действовать до 12:00 по местному времени (15:00 мск). В рамках ограничений для гражданской авиации выделили шесть коридоров в соседние страны — Саудовскую Аравию и Оман, — добавил источник.

Ранее власти ближневосточного государства призвали зарубежные авиакомпании оценивать риски при полетах в ОАЭ, а также напомнили о необходимости получить перед вылетом подтверждение об отсутствии возражений.

В марте сообщалось, что мировой туризм начал терять из-за конфликта на Ближнем Востоке по 600 миллионов долларов в день. Кроме того, траты путешественников в регионе снизились на сотни миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok