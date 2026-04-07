ТАСС: ОАЭ продлили частичное закрытие неба до 13 апреля

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) продлили частичное закрытие воздушного пространства до 13 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.

Он отметил, что закрытие неба будет действовать до 12:00 по местному времени (15:00 мск). В рамках ограничений для гражданской авиации выделили шесть коридоров в соседние страны — Саудовскую Аравию и Оман, — добавил источник.

Ранее власти ближневосточного государства призвали зарубежные авиакомпании оценивать риски при полетах в ОАЭ, а также напомнили о необходимости получить перед вылетом подтверждение об отсутствии возражений.

В марте сообщалось, что мировой туризм начал терять из-за конфликта на Ближнем Востоке по 600 миллионов долларов в день. Кроме того, траты путешественников в регионе снизились на сотни миллионов долларов.