Мировой туризм начал терять из-за Ближнего Востока по 600 миллионов долларов в день

Мировой туризм начал терять из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке по 600 миллионов долларов в день. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что траты путешественников в регионе снизились на сотни миллионов долларов из-за сбоев авиасообщения и падения доверия туристов. Однако аналитики делают утешительные прогнозы относительно будущего.

«Анализ прошлых кризисов показывает, что после инцидентов, связанных с безопасностью, туристический спрос может восстановиться всего за два месяца, если власти и индустрия быстро принимают меры», — указали в АТОР.

Ранее россиянам назвали главную альтернативу закрытым Объединенным Арабским Эмиратам на март и апрель — ей стал Египет. Уточнялось, что туристы, которые ранее приобрели туры на Ближний Восток, перебронируют их на эту африканскую страну.