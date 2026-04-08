Раскрыты подробности об ударах российских войск по Украине

Минобороны: ВС России ударили по энергетической инфраструктуре Украины

Российские войска за сутки ударили по энергетической и портовой инфраструктуре Украины. Подробности об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что объекты использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо того, под удары попали места запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

Ранее стало известно, что ВСУ в ночь с 7 на 8 апреля выпустили по регионам России десятки беспилотников. Отмечается, что под удар попали четыре российских региона — Орловская и Ростовская области, а также Краснодарский край и Крым.