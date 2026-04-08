Раскрыты детали удара ВСУ по России на фоне сообщений о мрачном сигнале для Киева

ВСУ в ночь с 7 на 8 апреля выпустили по регионам России 73 беспилотника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь с 7 на 8 апреля выпустили по регионам России десятки беспилотников. Детали налета раскрыло российское Министерство обороны.

По информации оборонного ведомства, под удар попали четыре российских региона — Орловская и Ростовская области, а также Краснодарский край и Крым. Суммарно над этими субъектами федерации средства противовоздушной обороны сбили 73 летательных аппарата, все они относились к самолетному типу.

Атака на российские регионы была совершена на фоне сообщений о «мрачном сигнале» для Киева в поездке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к Орехову. Как заявлял военный эксперт Андрей Марочко, это может говорить о том, что ситуация на этом участке боевых действий столь плачевная для ВСУ, что требует личного приезда главкома.

Ситуацию в районе Орехова сравнивали с боями за Киев.