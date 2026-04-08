В перемещениях Сыского увидели мрачный сигнал для ВСУ

Марочко: Приезд Сырского к Орехову говорит о сложной ситуации для ВСУ на участке

Личный приезд главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского к Орехову в Запорожской области можно расценивать как мрачный сигнал для украинских войск. Это говорит о том, что ситуация для ВСУ на этом участве сложная, заявил военный эксперт Андрей Марочко в разговоре с ТАСС.

«Ореховский участок очень сложный для украинских боевиков. Настолько сложный, что даже [Александр] Сырский приехал лично контролировать ситуацию и попытаться стабилизировать фронт», — указал специалист.

Ранее сообщалось, что украинские военные оказались не в силах сдержать наступление ВС России на Орехов. Противник в своем отчаянном сопротивлении тратит в этом районе немыслимое количество своих БПЛА.

В январе стало известно, что приморское направление, где находится Орехов, является одним из самых тяжелых для Вооруженных сил Украины. Бои на нем ведутся, «как за Киев».