«РВ»: ВСУ тратят немыслимое количество БПЛА, пытаясь сдержать наиск РФ у Орехова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с проблемой в Орехове в ходе боев на запорожском фронте. Они оказались не в силах сдержать наступление ВС России на город, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Дроны-камикадзе 58 Армии днем и ночью сокращают гарнизон ВСУ и предоставляют нашим штурмовикам возможность продвинуться к южной жилой застройке», — говорится в сообщении.

Кроме того, противник в своем отчаянном сопротивлении тратит немыслимое количество своих БПЛА, чтобы сдержать натиск российских войск. Но постоянное «подтягивание» средств радиолокационной борьбы (РЭБ) к линии боевого соприкосновения создает для ВСУ существенные неудобства.

В январе стало известно, что приморское направление, где находится Орехов, является одним из самых тяжелых для Вооруженных сил Украины. Бои на нем ведутся, «как за Киев».