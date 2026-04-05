Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:53, 5 апреля 2026

«РВ»: ВСУ тратят немыслимое количество БПЛА, пытаясь сдержать наиск РФ у Орехова
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с проблемой в Орехове в ходе боев на запорожском фронте. Они оказались не в силах сдержать наступление ВС России на город, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Дроны-камикадзе 58 Армии днем и ночью сокращают гарнизон ВСУ и предоставляют нашим штурмовикам возможность продвинуться к южной жилой застройке», — говорится в сообщении.

Кроме того, противник в своем отчаянном сопротивлении тратит немыслимое количество своих БПЛА, чтобы сдержать натиск российских войск. Но постоянное «подтягивание» средств радиолокационной борьбы (РЭБ) к линии боевого соприкосновения создает для ВСУ существенные неудобства.

В январе стало известно, что приморское направление, где находится Орехов, является одним из самых тяжелых для Вооруженных сил Украины. Бои на нем ведутся, «как за Киев».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok