Ситуацию для ВСУ возле одного города сравнили с боями за Киев

ВСУ ведут на приморском направлении тяжелые бои, ВС РФ продвигаются к Орехову

Российские военные продвигаются к городу Орехов в Запорожской области. Об этом пишет Telegram-канал «Архангел спецназа».

Сообщается, что приморское направление является одним из самых тяжелых для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как отмечают авторы Telegram-канала, бои на нем ведутся, «как за Киев». Ранее на данном участке фронта армия России взяла Павловку и зачистила посадки и балку у Степового.

«Одновременно с наступлением группировки войск "Восток" со стороны Гуляйполя идет движение на восток, что при определенных обстоятельствах позволит взять Орехов в клещи. Однако ВСУ упорно удерживают каждую позицию. Продвижение даже на 100 метров дается с большим трудом из-за огромного числа БПЛА, используемых противником», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что российские войска зашли в тыл ВСУ в главном укрепрайоне Запорожья. Об этом заявил депутат Херсонской областной думы Игорь Черний.