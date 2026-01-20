Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:33, 20 января 2026Бывший СССР

Ситуацию для ВСУ возле одного города сравнили с боями за Киев

ВСУ ведут на приморском направлении тяжелые бои, ВС РФ продвигаются к Орехову
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Российские военные продвигаются к городу Орехов в Запорожской области. Об этом пишет Telegram-канал «Архангел спецназа».

Сообщается, что приморское направление является одним из самых тяжелых для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как отмечают авторы Telegram-канала, бои на нем ведутся, «как за Киев». Ранее на данном участке фронта армия России взяла Павловку и зачистила посадки и балку у Степового.

«Одновременно с наступлением группировки войск "Восток" со стороны Гуляйполя идет движение на восток, что при определенных обстоятельствах позволит взять Орехов в клещи. Однако ВСУ упорно удерживают каждую позицию. Продвижение даже на 100 метров дается с большим трудом из-за огромного числа БПЛА, используемых противником», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что российские войска зашли в тыл ВСУ в главном укрепрайоне Запорожья. Об этом заявил депутат Херсонской областной думы Игорь Черний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новый скандал Долиной: у певицы нашли незаконную недвижимость. Какое наказание ждет артистку?

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Трамп разместил в Truth Social сообщение о настоящем враге США

    На Западе высказались о переговорах Европы и России по Украине

    Дочь Веры Брежневой показала возлюбленного на откровенном фото

    Форвард норвежского клуба за две минуты оформил дубль в ворота «Манчестер Сити» в матче ЛЧ

    Трамп объяснил приглашение Путина в «Совет мира»

    На Украине начали закрываться рестораны «Макдоналдс»

    Водителей предупредили об опасности долгой стоянки авто под снегом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok