05:44, 8 апреля 2026

Раскрыты подробности согласования двухнедельного прекращения огня между США и Ираном

Times of Israel: США заранее согласовали с Израилем прекращение огня с Ираном
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Фото: Nathan Howard / Reuters

Администрация США предварительно согласовала с Израилем условия двухнедельного прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники.

По данным издания, Вашингтон заверил израильскую сторону, что на переговорах с Ираном будет настаивать на выполнении жестких требований. В их числе — вывоз из республики всех ядерных материалов, полное прекращение обогащения урана, а также устранение угроз, связанных с баллистическими ракетами.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США Дональду Трампу по ситуации на Ближнем Востоке. По мнению политика, дипломатические усилия «уверенно продвигаются вперед и потенциально могут привести к существенным результатам в ближайшем будущем». В связи с этим он призвал продлить срок на две недели.

