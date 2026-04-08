08:28, 8 апреля 2026

Рассмотрение дела сына «крабового короля» перенесли на неделю

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Суд во Владивостоке возобновит рассмотрение дела в отношении директора компании «Курильский универсальный комплекс» Александра Кана 13 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов Приморского края Елену Оленеву.

Как уточнили в пресс-службе, до этого времени его защита будет знакомиться с материалами дела.

По версии следствия, Александр Кан входил в преступное сообщество своего отца — бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король». С 2014 по 2019 год сын, занимая должность директора компании, перевез биоресурсы в Японию, Республику Корея и Китай. При этом он подавал в таможню декларации, где указывалась заниженная стоимость товаров. Ущерб от неуплаты таможенных платежей составил около 9,3 миллиона рублей.

Сейчас Александр находится за пределами России. Ему заочно предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, уклонении от уплаты таможенных налогов и контрабанде особо ценных водных биологических ресурсов.

    Последние новости

    В Иране высмеяли Зеленского после его обращения

    Бывший полицейский отдал два «Мерседеса» России

    В Израиле резко осудили Трампа за перемирие с Ираном

    Раскрыта причина поездок покинувшей Россию Литвиновой в Москву

    ВСУ оставили без пополнения бригаду под Сумами

    Президент постсоветской страны высказался о перемирии США и Ирана

    В СПЧ порассуждали о судьбе российского археолога после экстрадиции на Украину

    Азиатский союзник США нарастил импорт российского алюминия

    Российские медики «перезапустили» сердце бессознательного мужчины по телефону

    Россиянам предсказали возвращение заморозков в мае

    Все новости
