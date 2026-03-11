Дело сына «крабового короля» начали рассматривать в суде без его участия

Во Владивостоке суд начал рассматривать дело сына «крабового короля» Кана

Фрунзенский районный суд Владивостока начал рассматривать уголовное дело в отношении директора компании «Курильский универсальный комплекс» Александра Кана. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Фигурант находится за пределами России и на судебном процессе не присутствует. Он заочно обвиняется в преступлениях по статьям об участии в преступном сообществе, уклонении от уплаты таможенных налогов и контрабанде особо ценных водных биологических ресурсов.

По версии следствия, он входил в преступное сообщество отца — бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король». С 2014 по 2019 год сын занимал должность директора компании и через подконтрольные коммерческие организации перевез биоресурсы в Японию, Республику Корея и КНР. При этом он подавал в таможню декларации, где указывалась заниженная стоимость товаров. Ущерб от неуплаты таможенных платежей составил около 9,3 миллиона рублей.

Ранее суд взыскал с Александра Кана 358,7 миллиарда рублей.

