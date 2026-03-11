Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:45, 11 марта 2026Силовые структуры

Дело сына «крабового короля» начали рассматривать в суде без его участия

Во Владивостоке суд начал рассматривать дело сына «крабового короля» Кана
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фрунзенский районный суд Владивостока начал рассматривать уголовное дело в отношении директора компании «Курильский универсальный комплекс» Александра Кана. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Фигурант находится за пределами России и на судебном процессе не присутствует. Он заочно обвиняется в преступлениях по статьям об участии в преступном сообществе, уклонении от уплаты таможенных налогов и контрабанде особо ценных водных биологических ресурсов.

По версии следствия, он входил в преступное сообщество отца — бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король». С 2014 по 2019 год сын занимал должность директора компании и через подконтрольные коммерческие организации перевез биоресурсы в Японию, Республику Корея и КНР. При этом он подавал в таможню декларации, где указывалась заниженная стоимость товаров. Ущерб от неуплаты таможенных платежей составил около 9,3 миллиона рублей.

Ранее суд взыскал с Александра Кана 358,7 миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все это очень подозрительно». В Венгрии вскрыли гигантские денежные потоки для Украины, которые шли непонятно куда

    Раскрыт вероятный 28-й член ЕС

    Любящим оставлять мусор у двери москвичам пригрозили крупным штрафом

    52-летняя звезда «Беверли-Хиллз 90210» пожаловалась на критику ее внешности

    Мужчина женился на сестре после ее смерти ради наследства

    Вероятность окончания у Украины денег оценили

    Россия ударила 44 ракетами «Кинжал»

    Россиянин описал поездку на «полюс холода» фразой «ноздри слипаются за секунду»

    Новая многоэтажка в российском городе утонула в фекалиях

    Спрогнозирована судьба трафика в Ормузском проливе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok