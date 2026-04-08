Родители жениха раздели невесту догола

В Индии родственники жениха раздели невесту догола ради оккультного ритуала

В индийском городе Канпур родственники жениха заставляли невесту участвовать в оккультных ритуалах без одежды. Об этом сообщает сайт Bhaskar English.

Два года назад женщина вышла замуж за ювелира Каутука Мишру. После свадьбы она узнала, что вся его семья практикует тантру. Они совершали обряды в обнаженном виде и от нее требовали того же. Когда она отказалась, родители мужа сказали, что именно благодаря таким ритуалам обрели богатство. После этого муж и свекор силой раздели ее догола.

Поскольку издевательства не прекращались, женщина решила вернуться к родителям. 30 марта она пожаловалась в полицию. В отношении ее мужа, его родителей и брата возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Махараштра 25-летнего мужчину избили, раздели догола, привязали к столбу и провели обнаженным по улицам через несколько часов после свадьбы, на которой он был женихом.